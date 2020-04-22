2020-04-22T17:11:37+03:00
Общество

Коронавирус в Твери: школьников и учителей приглашают к участию в флешмобе "Береги себя и своих близких"

Акция должна зарядить участников позитивными эмоциями и дать чувство причастности к общему делу
Виктория ТУШКОВА
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Флешмоб будет проходить заочно среди школьников с 1 по 11 класс и их педагогов.Флешмоб будет проходить заочно среди школьников с 1 по 11 класс и их педагогов.Фото: Алена ЧИЧИГИНА
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"Береги себя и своих близких" - девиз флешмоба, который организует Центр развития образования Твери при поддержке управления образования городской администрации.

Флешмоб будет проходить заочно среди школьников с 1 по 11 класс и их педагогов. Участники должны нарисовать плакат с надписью "Береги себя и своих близких". Оформить плакат можно так, как позволит фантазия.

Школьник или педагог, нарисовавший плакат, должен будет сфотографироваться с ним в руках. Фото до 8 мая необходимо отправить на адрес tvermota@mail.ru, а к письму приложить заявку на участие. Как её оформить - расскажут в школах.

Как отмечают организаторы флешмоба, его цель - создать ощущение причастности к общему делу и дать участникам эмоциональную подзарядку. Ну и, конечно, напомнить всем о необходимости самоизоляции.

Победителей и призёров ждут грамоты и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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