Коронавирус в Твери: школьников и учителей приглашают к участию в флешмобе "Береги себя и своих близких"
"Береги себя и своих близких" - девиз флешмоба, который организует Центр развития образования Твери при поддержке управления образования городской администрации.
Флешмоб будет проходить заочно среди школьников с 1 по 11 класс и их педагогов. Участники должны нарисовать плакат с надписью "Береги себя и своих близких". Оформить плакат можно так, как позволит фантазия.
Школьник или педагог, нарисовавший плакат, должен будет сфотографироваться с ним в руках. Фото до 8 мая необходимо отправить на адрес tvermota@mail.ru, а к письму приложить заявку на участие. Как её оформить - расскажут в школах.
Как отмечают организаторы флешмоба, его цель - создать ощущение причастности к общему делу и дать участникам эмоциональную подзарядку. Ну и, конечно, напомнить всем о необходимости самоизоляции.
Победителей и призёров ждут грамоты и дипломы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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