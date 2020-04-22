Под Тверью собственник сельхозземель незаконно разрабатывал песчаный карьер

22 Апр 2020 2020-04-22T16:45:46+03:00

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Пролетарский районный отдел судебных приставов города Твери намерен наложить взыскание за нарушение требований земельного законодательства на имущество должника – принадлежащий ему земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области установлено, что на двух земельных участках сельхозназначения в районе деревни Захеево Бурашевского сельского поселения собственник разрабатывал песчаный карьер. В результате уничтожен плодородный слой почвы на площади порядка 1,5 гектара. Ущерб составил свыше 1,7 млн рублей.

Калининский районный суд постановил обязать собственника восстановить плодородный слой почвы и возместить ущерб, но он этого не сделал.

Заявление об обращении взыскания на имущество должника направлено в Калининский районный суд для принятия решения об изъятии участка у собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU