2020-04-22T16:34:21+03:00
Общество

Кишечную палочку нашли в сливочном масле из Тверской области

Пробы были отобраны на предприятии в Кимрском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области производили масло с кишечной палочкойВ Тверской области производили масло с кишечной палочкойФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

В апреле 2020 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на предприятии-производителе в Кимрском районе была отобрана проба молочной продукции.

Образец направили на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты установили, что в сливочном масле "Любительское" жирностью 80% присутствуют бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тверской области задержали при попытке сбыта наркотиков
Счетчики с пультом управления запретили продавать в Тверской области
Коронавирус в Твери: школьников и учителей приглашают к участию в флешмобе "Береги себя и своих близких"
Под Тверью собственник сельхозземель незаконно разрабатывал песчаный карьер
Кишечную палочку нашли в сливочном масле из Тверской области
В Тверской области начали делать клапаны для аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения COVID-19
Пропавшего в Тверской области подростка нашли в Челябинске
В Тверской области двое маленьких детей пострадали в ДТП из-за белки
В Тверской области у дачника украли велосипед
С Тверского экскаваторного завода эвакуировали весь персонал
Коронавирус в Тверской области: в роддоме №2 ждут новое медоборудование
После вечера с малознакомым мужчиной жительница Тверской области лишилась денег
В Тверской области на коронавирус проверили более 18 000 человек
18 км уличных дорог к больницам приведут в порядок в Твери
В Твери магазинный вор пытался украсть колонки, гарнитуру и флэшку
Поваленную ограду сквера Крылова в Твери починили
Игорь Руденя вновь в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
В Тверской области подтвердили 27 новых случаев коронавируса
В ДТП в центре Твери пострадали мужчина и женщина
Жилой дом сгорел на улице Димитрова в Твери
Трёх таксистов-нелегалов из Москвы поймали на дорогах Твери
Цветок, "теряющий одежду", зацвел в Ботаническом саду Твери
Семнадцатого медвежонка по кличке Нелюшка привезли в Тверскую область
Путешествия и приключения: Тверской ТЮЗ приглашает на показы новых онлайн-спектаклей