Кишечную палочку нашли в сливочном масле из Тверской области

22 Апр 2020 2020-04-22T16:34:21+03:00

В Тверской области производили масло с кишечной палочкой Фото: Андрей МИНАЕВ

Пробы были отобраны на предприятии в Кимрском районе

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В апреле 2020 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на предприятии-производителе в Кимрском районе была отобрана проба молочной продукции.

Образец направили на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты установили, что в сливочном масле "Любительское" жирностью 80% присутствуют бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU