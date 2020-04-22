Кишечную палочку нашли в сливочном масле из Тверской области
В апреле 2020 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на предприятии-производителе в Кимрском районе была отобрана проба молочной продукции.
Образец направили на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты установили, что в сливочном масле "Любительское" жирностью 80% присутствуют бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU