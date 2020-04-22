В Тверской области начали делать клапаны для аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения COVID-19

22 Апр 2020 2020-04-22T16:29:22+03:00

В заседании по видеоконференцсвязи принял участие и губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Об этом объявлено на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

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Это заседании 22 апреля провёл премьер Михаил Мишустин. Президиум Координационного совета рассмотрел, как идёт мобилизация объектов здравоохранения для противодействия коронавирусу в регионах страны.

В заседании по видеоконференцсвязи принял участие и губернатор Игорь Руденя.

По поручению Президента Владимира Путина в регионах до 28 апреля обязаны завершить развёртывание коечного фонда для инфицированных COVID-19.

Как заявил Михаил Мишустин, для помощи больницам кадрами необходимо привлекать сотрудников медицинских вузов, училищ.

В Тверской области реализуется региональный план по противодействию распространения коронавируса. Меры поддержки отрасли здравоохранения рассматривались накануне на заседании областного правительства.

К 28 апреля госпитальная база в регионе составит 1380 коек в больницах Твери, Зубцова, Конакова, Нелидова и Удомли. 1100 создадут уже к концу этой недели.

На оснащение клиник направляется 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

В ходе заседания президиума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что в нашем регионе начали делать детали для аппаратов ИВЛ, необходимых для медпомощи тяжелым больным коронавирусом. Производством клапанов для ИВЛ занялось предприятие в Ржеве.

Кроме того, больше 30 предприятий Тверской области переквалифицировались на изготовление масок, респираторов, одноразовых защитных костюмов, халатов, бахил, кожных антисептиков.

ИСТОЧНИК KP.RU