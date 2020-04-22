Пропавшего в Тверской области подростка нашли в Челябинске
По факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, 20 февраля 2020 года несовершеннолетний ушел из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в деревне Дятлово Вышневолоцкого городского округа.
В ходе доследственной проверки было установлено, что у подростка не было причин покидать место проживания. Все это время на связь он не выходил.
- У следствия имелись основания полагать, что безвестное отсутствие подростка может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ведомства.
21 апреля 2020 года пропавшего молодого человека нашли в Челябинске. В ближайшее время подростка допросят следователи, в отношении него будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU