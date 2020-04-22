Пропавшего в Тверской области подростка нашли в Челябинске

22 Апр 2020 2020-04-22T16:26:32+03:00

По факту его безвестного исчезновения расследуется уголовное дело

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По факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, 20 февраля 2020 года несовершеннолетний ушел из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в деревне Дятлово Вышневолоцкого городского округа.

В ходе доследственной проверки было установлено, что у подростка не было причин покидать место проживания. Все это время на связь он не выходил.

- У следствия имелись основания полагать, что безвестное отсутствие подростка может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

21 апреля 2020 года пропавшего молодого человека нашли в Челябинске. В ближайшее время подростка допросят следователи, в отношении него будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU