В Тверской области двое маленьких детей пострадали в ДТП из-за белки
Водитель пыталась объехать животное, которое выскочило на дорогу
Двое детей пострадали в ДТП из-за белкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 22 апреля на 12-м км автодороги Большие Борки - М-10 в Калининском районе Тверской области.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", хотела объехать белку, которая выскочила на дорогу, но не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадали двое детей, находившиеся в машине: семимесячный мальчик и пятилетняя девочка. У детей - ушибы и ссадины. Со слов водителя, дети находились в креслах.
ИСТОЧНИК KP.RU