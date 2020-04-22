В Тверской области двое маленьких детей пострадали в ДТП из-за белки

22 Апр 2020 2020-04-22T16:12:40+03:00

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Авария произошла 22 апреля на 12-м км автодороги Большие Борки - М-10 в Калининском районе Тверской области.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", хотела объехать белку, которая выскочила на дорогу, но не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали двое детей, находившиеся в машине: семимесячный мальчик и пятилетняя девочка. У детей - ушибы и ссадины. Со слов водителя, дети находились в креслах.

ИСТОЧНИК KP.RU