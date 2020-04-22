В Тверской области у дачника украли велосипед

22 Апр 2020 2020-04-22T16:03:26+03:00

В Твери у дачника украли велосипед Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 58-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что из сарая на дачном участке в Каблуковском сельском поселении у него украли велосипед. Ущерб составил 25 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вместе с участковым сотрудники полиции опросили свидетелей и установили, что вор проник в сарай через окно.

Личность и местонахождение подозреваемого установлены. Им оказался 34-летний неработающий житель Калининского района. Мужчина сознался в содеянном и вернул велосипед.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU