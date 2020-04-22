С Тверского экскаваторного завода эвакуировали весь персонал
В здании произошло короткое замыкание
В Твери эвакуировали экскаваторный заводФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о пожаре на Тверском экскаваторном заводе на улице Индустриальной, 11, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 14:48 часов 22 апреля.
На место выехали пожарные расчеты ПСЧ-1 и СПСЧ. По прибытию было установлено, что возгорания нет - в вытяжке произошло короткое замыкание без последующего горения.
- Все люди покинули здание, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Ликвидация ЧП была объеявлена в 15:03.
ИСТОЧНИК KP.RU