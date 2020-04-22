С Тверского экскаваторного завода эвакуировали весь персонал

22 Апр 2020 2020-04-22T15:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре на Тверском экскаваторном заводе на улице Индустриальной, 11, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 14:48 часов 22 апреля.

На место выехали пожарные расчеты ПСЧ-1 и СПСЧ. По прибытию было установлено, что возгорания нет - в вытяжке произошло короткое замыкание без последующего горения.

- Все люди покинули здание, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ликвидация ЧП была объеявлена в 15:03.

ИСТОЧНИК KP.RU