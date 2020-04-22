Тверской дворец культуры "Пролетарка" научит в Инстаграм делать 3D открытки к Дню Победы

22 Апр 2020 2020-04-22T20:22:01+03:00

Дедушек и внуков ждут по понедельникам и пятницам

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На днях было озвучено решение главы государства о переносе празднования Дня Победы. Но подготовка к нему продолжается по всей стране. Конечно, в основном в режиме онлайн.

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает взрослых и детей на свои онлайн-площадки – ВКонтакте, Инстаграм, YouTube.

Так, по понедельникам и пятницам, с 27 апреля по 9 мая в 12.00 в Инстаграм все желающие смогут поучаствовать в онлайн мастер-классе для детей и взрослых «Поздравление в Инстаграм в подарок деду передам» от Образцовой изостудии «Соцветие» (руководитель Валерия Колегова) ДК «Пролетарка».

Участники смогут изготовить 3D открытки «#отвнукадеду» в технике «квиллинг» с использованием закрученных спиралькой элементов из цветной бумаги, а также природного материала – веточек, листочков, шишек и первых весенних цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU