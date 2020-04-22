2020-04-22T14:21:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: в роддоме №2 ждут новое медоборудование

Решение о его приобретение принято в областном правительстве
Александр ЖМУЛИН
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На покупку медаппаратов для роддома №2 направят около 35 млн рублей. Фото: www.google.ru/mapsНа покупку медаппаратов для роддома №2 направят около 35 млн рублей. Фото: www.google.ru/maps
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В роддоме №2 Твери ведётся профилактическая работа в условиях пандемии. Там устанавливаются дополнительные койки для рожениц. Также на заседании бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о закупке нового медоборудования для роддома.

Для медицинского учреждения приобретут 35 медаппаратов, включая неонатальные мониторы, передвижной УЗИ, кроватки с подогревом, инкубаторы и многое другое. На это направят 35 млн рублей.

На оборудование коек в роддоме №2, а также в горбольнице №6, куда будут направлять беременных женщин с коронавирусной инфекцией, выделят ещё 9,4 млн рублей. Будут закуплены прикроватные мониторы, необходимые медицинские изделия.

Тверской области из резервного фонда Правительства РФ на оснащение госпитального фонда выделено 235 млн рублей. Ранее региону на эти цели уже было перечислено 269 млн рублей.

Сейчас идёт процесс закупки медоборудования, необходимого для лечения заражённых коронавирусом. В том числе, приобретаются компьютерный томограф и аппараты ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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