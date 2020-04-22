После вечера с малознакомым мужчиной жительница Тверской области лишилась денег

22 Апр 2020 2020-04-22T14:18:57+03:00

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В полицию обратилась 44-летняя жительница посёлка Жарковский и заявила, что с её банковской карты совершено несанкционированное списание денежных средств в сумме более 68 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая пригласила домой малознакомого мужчину. Когда спиртное закончилось, хозяйка отправила приятеля за добавкой в магазин, дала ему свою карту и сообщила пин-код. Злоумышленник обналичил карту в ближайшем банкомате.

Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый житель Торжка.

Фигурант сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU