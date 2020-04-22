В Тверской области на коронавирус проверили более 18 000 человек
В Тверской области продолжается тестирование граждан на коронавирус. Оперативность получения результатов повысилась после того, как с 14 апреля процесс начал осуществляться на уровне региона. По данным оперштаба, всего на COVID-19 в Верхневолжье обследовано 18240 человек, за минувшие сутки – 1611.
Исследования осуществляются лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.
Запас тест-систем для проведения лабораторных исследований постоянно пополняется.
Утром, 22 апреля, стало известно о еще 27 заболевших коронавирусом в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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