В Тверской области на коронавирус проверили более 18 000 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T13:50:29+03:00

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В Тверской области продолжается тестирование граждан на коронавирус. Оперативность получения результатов повысилась после того, как с 14 апреля процесс начал осуществляться на уровне региона. По данным оперштаба, всего на COVID-19 в Верхневолжье обследовано 18240 человек, за минувшие сутки – 1611.

Исследования осуществляются лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

Запас тест-систем для проведения лабораторных исследований постоянно пополняется.

Утром, 22 апреля, стало известно о еще 27 заболевших коронавирусом в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU