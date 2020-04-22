18 км уличных дорог к больницам приведут в порядок в Твери

22 Апр 2020 2020-04-22T13:15:31+03:00

В том числе отремонтируют автодорогу, ведущую к онкодиспансеру. Фото: www.google.ru/maps/

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По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице региона проведут ремонт 18 км на 13 уличных магистралей к клиникам. Кроме того, планируется привести в порядок и 153,6 км областных автотрасс к ряду центральных районных больниц.

В Твери работы будут вестись на дорогах, ведущих к поликлиникам горбольниц №6 и №7, Центру здоровья городской детской больницы №1, роддому №5 и областному онкодиспансеру.

Речь идёт об улицах Маяковского, Тамары Ильиной, Озерной, 1-й Республиканской, Петербургском шоссе, Комсомольском проспекте, проезду от улицы Дачная до дороги на подстанцию в районе улице Г. Димитрова, набережной реки Иртыша, Межквартальном проезде и ещё некоторых других.

В регионе ремонты пройдут на дорогах Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна,Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что ремонт дорог в регионе будут вестись, несмотря ни на что. Эпидемиологическая обстановка его не остановит.

ИСТОЧНИК KP.RU