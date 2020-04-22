В Твери магазинный вор пытался украсть колонки, гарнитуру и флэшку
Сообщение о срабатывании сигнализации в одном из гипермаркетов города поступило в отдел вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
В магазине росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося скрыться с похищенными музыкальными колонками, гарнитурой, флэш картой, кассетами для бритвы и триммером. Сумма похищенных товаров составила 8000 рублей.
Злоумышленником оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.
Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU