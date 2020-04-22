2020-04-22T12:36:00+03:00
Происшествия

В Твери магазинный вор пытался украсть колонки, гарнитуру и флэшку

Его задержали Росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВА
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Росгварейцызадержали магазинного вора в ТвериРосгварейцызадержали магазинного вора в ТвериФото: Олег ЗОЛОТО
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Сообщение о срабатывании сигнализации в одном из гипермаркетов города поступило в отдел вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

В магазине росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося скрыться с похищенными музыкальными колонками, гарнитурой, флэш картой, кассетами для бритвы и триммером. Сумма похищенных товаров составила 8000 рублей.

Злоумышленником оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.

Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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