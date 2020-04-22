Поваленную ограду сквера Крылова в Твери починили

22 Апр 2020 2020-04-22T11:45:02+03:00

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Поваленные пролёты ограды тверского сквера имени Ивана Крылова возвращены на прежнее место.

Напомним, два полёта ограждения со стороны площади Победы (прямо напротив обелиска Победы) были обнаружены поваленными 20 апреля. Что-то с корнем вырвало из земли держащие ограду столбики-опоры: вероятно, не обошлось без помощи автомобиля или какой-то другой техники.

На место повреждённые части ограды вернули уже утром 22 апреля.

Другая часть ограждения, также предположительно разбитая машиной в декабре 2018 года, пока отсутствует. Угол сквера, лишённый ограждения, горожане используют как ещё один вход в сквер.

Ограду сквера Крылова починили.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU