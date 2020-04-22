Поваленную ограду сквера Крылова в Твери починили
Поваленные пролёты ограды тверского сквера имени Ивана Крылова возвращены на прежнее место.
Напомним, два полёта ограждения со стороны площади Победы (прямо напротив обелиска Победы) были обнаружены поваленными 20 апреля. Что-то с корнем вырвало из земли держащие ограду столбики-опоры: вероятно, не обошлось без помощи автомобиля или какой-то другой техники.
На место повреждённые части ограды вернули уже утром 22 апреля.
Другая часть ограждения, также предположительно разбитая машиной в декабре 2018 года, пока отсутствует. Угол сквера, лишённый ограждения, горожане используют как ещё один вход в сквер.
Ограду сквера Крылова починили.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU