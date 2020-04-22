Игорь Руденя вновь в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя выступит в прямом эфире в прямом эфире телеканала «Россия 24» 23 апреля в 21:00. Глава региона ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Заметим, что эти вопросы формулируют по высказываниям и обращениям жителей региона.
Губернатор уже в четвертый раз будут рассказывать в телеэфире о том, как обстоит дело в Верхневолжье и какие меры принимаются для противодействия распространению COVID-19. В первый раз Игорь Руденя это сделал 3 апреля.
В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
ИСТОЧНИК KP.RU
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