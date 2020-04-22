2020-04-22T11:22:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя вновь в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Глава региона ответит на вопросы, которые интересуют граждан
Александр ЖМУЛИН
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Это будет уже четвертый эфир с губернатором по теме коронавируса. Фото: ПТОЭто будет уже четвертый эфир с губернатором по теме коронавируса. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя выступит в прямом эфире в прямом эфире телеканала «Россия 24» 23 апреля в 21:00. Глава региона ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Заметим, что эти вопросы формулируют по высказываниям и обращениям жителей региона.

Губернатор уже в четвертый раз будут рассказывать в телеэфире о том, как обстоит дело в Верхневолжье и какие меры принимаются для противодействия распространению COVID-19. В первый раз Игорь Руденя это сделал 3 апреля.

В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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