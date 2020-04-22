В ДТП в центре Твери пострадали мужчина и женщина

22 Апр 2020 2020-04-22T10:00:15+03:00

ДТП на улице Советской в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Их доставили в больницу

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Авария произошла поздно вечером, 21 апреля, в районе дома №13 по улице Советской в Твери.

39-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда Сити", не правильно выбрал скорость движения и наехал на стоящий автомобиль "Ситроен С4".

- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - пояснили в УГИБДД России по Тверской области.

В результате ДТП пострадал водитель и 22-летняя женщина-пассажир "Хонды". С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU