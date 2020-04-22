В ДТП в центре Твери пострадали мужчина и женщина
Их доставили в больницу
ДТП на улице Советской в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 21 апреля, в районе дома №13 по улице Советской в Твери.
39-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда Сити", не правильно выбрал скорость движения и наехал на стоящий автомобиль "Ситроен С4".
- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - пояснили в УГИБДД России по Тверской области.
В результате ДТП пострадал водитель и 22-летняя женщина-пассажир "Хонды". С травмами они доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU