Жилой дом сгорел на улице Димитрова в Твери
Два челвека пострадали
Ночью спасатели тушили пожар в жилом домеФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о пожаре в одноэтажном доме на улице Димитрова в Твери, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 0:28 ночи 22 апреля.
На место выехали ПСЧ 3, ОП ПСЧ 3, СПСЧ. По прибытии было установлено, что горит жилое строение. - В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Пострадали жильцы дома - мужчина и женщина. С травмами они доставлены в больницу.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU