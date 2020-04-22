Жилой дом сгорел на улице Димитрова в Твери

22 Апр 2020 2020-04-22T09:53:42+03:00

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Сообщение о пожаре в одноэтажном доме на улице Димитрова в Твери, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 0:28 ночи 22 апреля.

На место выехали ПСЧ 3, ОП ПСЧ 3, СПСЧ. По прибытии было установлено, что горит жилое строение. - В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадали жильцы дома - мужчина и женщина. С травмами они доставлены в больницу.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU