В Тверской области подтвердили 27 новых случаев коронавируса
В Тверской области подтверждено еще 27 случаев заражения коронавирусом. Официальные данные опубликовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Всего, по данным на 22 апреля 2020 года, инфекцией с начала пандемии в Верхневолжье заразились 356 человек.
Больше всего заболевших в Твери - 112, Конаковском районе - 89, Кимрах - 67.
15 пациентов выписаны из больницы, еще 341 остается под наблюдением врачей. Заболевшие с подтвержденным диагнозом изолированы.
У трети пациентов болезнь протекает без симптомов либо в легкой форме.
Всего в России за сутки подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусом.
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Введены ограничительные меры. Накануне стало известно, что, возможно, в дополнение в списку ранее утвержденных предприятий, откроются МФЦ, химчистки, ветеринарные клиники и ряд других организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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