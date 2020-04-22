В Тверской области подтвердили 27 новых случаев коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T10:45:48+03:00

У трети пациентов болезнь протекает без симптомов либо в легкой форме Фото: ПТО

341 человек остается под наблюдением врачей

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В Тверской области подтверждено еще 27 случаев заражения коронавирусом. Официальные данные опубликовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Всего, по данным на 22 апреля 2020 года, инфекцией с начала пандемии в Верхневолжье заразились 356 человек.

Больше всего заболевших в Твери - 112, Конаковском районе - 89, Кимрах - 67.

15 пациентов выписаны из больницы, еще 341 остается под наблюдением врачей. Заболевшие с подтвержденным диагнозом изолированы.

У трети пациентов болезнь протекает без симптомов либо в легкой форме.

Всего в России за сутки подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусом.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Введены ограничительные меры. Накануне стало известно, что, возможно, в дополнение в списку ранее утвержденных предприятий, откроются МФЦ, химчистки, ветеринарные клиники и ряд других организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU