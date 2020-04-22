Трёх таксистов-нелегалов из Москвы поймали на дорогах Твери
Госавтоинспекторы и сотрудники областного Минтранспорта в ходе совместного рейда обнаружили на дорогах Твери таксистов-нелегалов.
Несколько остановленных ими водителей не имели разрешения на работу в таксомоторных перевозках на территории Тверской области. У них были разрешения на работу в Москве и Подмосковье.
По информации регионального Минтранспорта, кроме отстутствия лицензии, таксисты работали с нарушением требований о проведении медицинских осмотров водителей, а также наплевательски относились к контролю технического состояния своих машин.
Три машины у таксистов-нелегалов были изъяты и помещены на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU