2020-04-22T09:22:13+03:00
Общество

Трёх таксистов-нелегалов из Москвы поймали на дорогах Твери

Таксисты не походили надлежащего медосмотра и не следили за исправностью своих машин
Виктория ТУШКОВА
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Эвакуация нелегального такси на штрафстоянку. Фото: Минтранспорта Тверской областиЭвакуация нелегального такси на штрафстоянку. Фото: Минтранспорта Тверской области
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Госавтоинспекторы и сотрудники областного Минтранспорта в ходе совместного рейда обнаружили на дорогах Твери таксистов-нелегалов.

Несколько остановленных ими водителей не имели разрешения на работу в таксомоторных перевозках на территории Тверской области. У них были разрешения на работу в Москве и Подмосковье.

По информации регионального Минтранспорта, кроме отстутствия лицензии, таксисты работали с нарушением требований о проведении медицинских осмотров водителей, а также наплевательски относились к контролю технического состояния своих машин.

Три машины у таксистов-нелегалов были изъяты и помещены на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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