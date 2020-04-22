Цветок, "теряющий одежду", зацвел в Ботаническом саду Твери

22 Апр 2020 2020-04-22T09:12:14+03:00

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В Ботаническом саду Твери зацвел удивительный для наших широт Лизихитон камчатский (лат. Lysichiton camtschatcensis). Фотографии необычного цветка появились на странице сада в соцсети.

Дословно - Лизихитон - "Освобождающийся иди теряющий одежду". Особенность его в том, что сначала из земли появляются белоснежные покрывала-лепестки, которые окутывают нежно-зеленое соцветие-початок. Позже лепесток постепенно начинает вянуть и к моменту созревания плодов полностью исчезает. Зато появляются огромные листья длиной до одного метра.

Цветок является ботанической редкостью, в Ботаническом саду он появился после одной из экспедиций на Сахалин.

- Растение ядовито - особенно это относится к цветкам и корневищам. Однако, японские ученые рекомендуют применять это растение при заболеваниях дыхательных путей, - сообщают работники сада. - Также, экстракты корневища Лизихитона камчатского испытывают как антиоксиданты. На Сахалине местное население собирает листья растения на корм домашним свиньям.

ИСТОЧНИК KP.RU