Семнадцатого медвежонка по кличке Нелюшка привезли в Тверскую область

22 Апр 2020 2020-04-22T09:12:52+03:00

Он будет воспитываться с Центре спасения медвежат-сирот

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Семнадцатый медвежонок-сирота прибыл в Верхневолжье из Новгородской области. О нем специалистами Центра спасения медвежат-сирот сообщили из Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Медвежонка нашли в первых числах апреля вблизи деревни Сосновка. Его отловили и доставили в Центр.

Маленькой медведице дали имя Нелюшка (по названию населенного пункта у нее на родине).

- Вес медвежонка 4 кг, но аппетит у нее хороший, - сообщают в Центре. - Через некоторое время после поступления она была объединена с кировскими медвежатами – Лалой, Лехой и Мирным. В этом возрасте медвежата не очень охотно принимают новичков, но, к счастью, "знакомство" прошло благополучно.

Нелюшку приняли в новую семью – медвежата уже вместе играют, лазают по тренажеру и спят рядом друг с другом. В ближайшее время Нелюшка и кировские медвежата, которых также привезли в Центр в начале апреля, познакомятся и с остальными медвежатами.

Осенью, когда животные будут готовы к самостоятельной жизни, их вернут в родные леса.

Нелюшка - еще один медвежий сирота / Nelushka - one more arrival....13 апреля к нам поступил еще один медвежонок-сирота, и это уже семнадцатый... Подробнее про нашу работу - https://orphan-bear.org/ Поддержать работу Центра - https://orphan-bear.org/makedonate

ИСТОЧНИК KP.RU