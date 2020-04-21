2020-04-21T19:56:37+03:00
Общество

В Твери обновили еще три автобусных маршрута

На линию вышли синие автобусы №223, №10 и №24
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые автобусы вышли на три маршрута в Твери Фото: ПТОНовые автобусы вышли на три маршрута в Твери Фото: ПТО
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21 апреля в Твери обновили еще три автобусных маршрута: №223 "Боровлево-1 - Южный - Черногубово", №10 "улица 3-я Интернациональная - Химинститут", №24 "ТЦ Метро - 1-я залинией".

На маршрут №10 вышли восемь автобусов, которые будут ездить с интервалом в 15 минут, на 24-м - 10 автобусов с интервалом 12 минут, на 223-м - девять автобусов с интервалом 20 минут.

Как отмечает региональный оператор "Транспорт Верхневолжья", на указанных маршрутах обновлена прошивка валидаторов, в настоящее время проходит ее тестирование.

Все автобус работают по старым маршрутам и возят пассажиром с пяти утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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