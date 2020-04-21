В Твери обновили еще три автобусных маршрута
21 апреля в Твери обновили еще три автобусных маршрута: №223 "Боровлево-1 - Южный - Черногубово", №10 "улица 3-я Интернациональная - Химинститут", №24 "ТЦ Метро - 1-я залинией".
На маршрут №10 вышли восемь автобусов, которые будут ездить с интервалом в 15 минут, на 24-м - 10 автобусов с интервалом 12 минут, на 223-м - девять автобусов с интервалом 20 минут.
Как отмечает региональный оператор "Транспорт Верхневолжья", на указанных маршрутах обновлена прошивка валидаторов, в настоящее время проходит ее тестирование.
Все автобус работают по старым маршрутам и возят пассажиром с пяти утра.
ИСТОЧНИК KP.RU