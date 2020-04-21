Водители двух иномарок не поделили перекресток в Твери
И получили незначительные травмы
Два человека пострадали в ДТП на улице Брагина в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 21 апреля, в районе дома № 9 на пересечении улицы Брагина и улицы Дмитрия Донского в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля – "Мазда" и "Форд Фокус". Один и водителей не предоставил преимущество другому при выезде со второстепенной дороги на главную.
В ДТП пострадали двое. Угрозы жизни нет. Водители трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU