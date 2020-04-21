В одном из магазинов Твери инспекция Россельхознадзора нашла поддельное молоко

21 Апр 2020 2020-04-21T18:52:51+03:00

Некачественное молоко нашли в одном из тверских магазинов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из торговых точек Твери провели отбор молочнй продукции.

Пробы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию.

В ходе проверки в молоке, жирностью 2,5%, произведенном в Краснодарском крае, были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU