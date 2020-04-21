В одном из магазинов Твери инспекция Россельхознадзора нашла поддельное молоко
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из торговых точек Твери провели отбор молочнй продукции.
Пробы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию.
В ходе проверки в молоке, жирностью 2,5%, произведенном в Краснодарском крае, были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU