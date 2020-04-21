2020-04-21T18:52:51+03:00
Общество

В одном из магазинов Твери инспекция Россельхознадзора нашла поддельное молоко

Товар изъят из оборота
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Некачественное молоко нашли в одном из тверских магазиновНекачественное молоко нашли в одном из тверских магазиновФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из торговых точек Твери провели отбор молочнй продукции.

Пробы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию.

В ходе проверки в молоке, жирностью 2,5%, произведенном в Краснодарском крае, были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водители двух иномарок не поделили перекресток в Твери
В одном из магазинов Твери инспекция Россельхознадзора нашла поддельное молоко
В Ржеве Тверской области произошло ДТП из-за неуважения водителей друг к другу
В преддверии Дня Победы в Твери приводят в порядок воинские захоронения
В Твери открывается онлайн школа добровольцев
В Тверской области беспородная домашняя собака заразилась бешенством
О доходах и имуществе отчитался тверской бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский
МФЦ, химчисткам и ветклиникам могут разрешить работать в Тверской области
О доходах отчитались Уполномоченные по правам человека и ребёнка в Тверской области
Тверскую область посетил замминистра обороны РФ
За неделю в Тверской области клещи покусали 73 человека
В Тверской области поймали браконьера, который ставил капканы на бобров
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
В Твери женщина пришла в гости к знакомому и ударила его ножом в грудь
В Редкино грабитель напал на продавца торгового павильона
У жительницы Тверской области родственник украл 70 тысяч рублей
В Тверской области усиливается ветер
В Твери женщина зашла к соседу позвонить и украла деньги
В Тверской области продолжат начатый в 2018 году ремонт дороги