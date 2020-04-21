В Ржеве Тверской области произошло ДТП из-за неуважения водителей друг к другу
Оба были трезвы
Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. Угрозы их жизням нетФото: Сергей ГАПОН
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21 апреля в Ржеве Тверской области на улице Ленина у дома 16 произошло ДТП.
Два автомобиля столкнулись из-за элементарного неуважения: водители машин при перестроении в попутном направлении не предоставили друг другу преимущества.
- Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. Угрозы их жизням нет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU