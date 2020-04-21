2020-04-21T18:42:21+03:00
Происшествия

В Ржеве Тверской области произошло ДТП из-за неуважения водителей друг к другу

Оба были трезвы
Ирина ТАРАСОВА
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Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. Угрозы их жизням нетПризнаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. Угрозы их жизням нетФото: Сергей ГАПОН
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21 апреля в Ржеве Тверской области на улице Ленина у дома 16 произошло ДТП.

Два автомобиля столкнулись из-за элементарного неуважения: водители машин при перестроении в попутном направлении не предоставили друг другу преимущества.

- Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. Угрозы их жизням нет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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