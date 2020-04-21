В преддверии Дня Победы в Твери приводят в порядок воинские захоронения

21 Апр 2020 2020-04-21T18:36:38+03:00

В преддверии 9 мая в Твери приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения Фото: администрация Твери

Работы ведутся во всех районах города

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В преддверии 75-летия Победы во всех районах Твери начали ремонтировать и благоустраивать воинские захоронения. Самые масштабные изменения коснутся братского воинского захоронения "Бобачёвский бор" и мемориального комплекса в Мигалово.

На Бобачевском бору поменяют обветшавшие мраморные мемориальные таблички со списками имен захороненных солдат. Вместо 750 старых табличек появятся 115 новых. Также будут отремонтированы скамейки, покрашены малые архитектурные формы.

На воинском братском захоронении в посёлке Мигалово выложат плиткой более 430 метров пешеходных дорожек, покрасят металлические ограждения, установят новые скамейки и урны, смонтируют подсветку.

В срок до 7 мая приведут в порядок Смоленское братское захоронение, захоронение и памятный знак "Рубеж" в посёлке Элеватор, захоронения в посёлке Керамического завода (памятник "Солдату") и деревне Большие Перемерки.

Комплекс работ будет проведен в Заволжском и Центральном районах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU