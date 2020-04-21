В Твери открывается онлайн школа добровольцев
23 апреля в Твери стартует онлайн-школа "Доброволец Твери". Она открывается в рамках ежегодной Всероссийской акции "Весенняя неделя добра".
Мероприятие организует управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери и отдел психологической помощи "Доброе слово" МБУ "Подростково-молодежный центр".
Волонтерам расскажут о различных направлениях добровольчества, акциях и проектах. Участники смогут пройти онлайн тренинги по психологии от профессиональных психологов. Они пройдут 23, 27 и 29 апреля.
По итогам обучения каждый участник получит электронный сертификат.
ИСТОЧНИК KP.RU