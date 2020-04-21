2020-04-21T18:24:38+03:00
Общество

В Твери открывается онлайн школа добровольцев

Лекции будут вести профессиональные психологи
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери стартует онлайн школа для волонтеров Фото: администрация ТвериВ Твери стартует онлайн школа для волонтеров Фото: администрация Твери
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23 апреля в Твери стартует онлайн-школа "Доброволец Твери". Она открывается в рамках ежегодной Всероссийской акции "Весенняя неделя добра".

Мероприятие организует управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери и отдел психологической помощи "Доброе слово" МБУ "Подростково-молодежный центр".

Волонтерам расскажут о различных направлениях добровольчества, акциях и проектах. Участники смогут пройти онлайн тренинги по психологии от профессиональных психологов. Они пройдут 23, 27 и 29 апреля.

По итогам обучения каждый участник получит электронный сертификат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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