В Тверской области беспородная домашняя собака заразилась бешенством

21 Апр 2020 2020-04-21T18:10:45+03:00

В Тверской области бешенство выявили у беспородной собаки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Тверской области выявлен случай бешенства у собаки. .трехлетняя беспородная собака Сильва принадлежала жителю деревни Пожитово Мошковского сельского поселения Торжокского района.

Патологический материал умершего животного поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию от регионального Управления Россельхознадзора по Тверской области.

При проверке у животного был выявлен вирус бешенства. Известно, что собака была не привита.

Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU