В Тверской области беспородная домашняя собака заразилась бешенством
Случай выявили в Торжокском районе
В Тверской области бешенство выявили у беспородной собакиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области выявлен случай бешенства у собаки. .трехлетняя беспородная собака Сильва принадлежала жителю деревни Пожитово Мошковского сельского поселения Торжокского района.
Патологический материал умершего животного поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию от регионального Управления Россельхознадзора по Тверской области.
При проверке у животного был выявлен вирус бешенства. Известно, что собака была не привита.
Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.
ИСТОЧНИК KP.RU