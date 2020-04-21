2020-04-21T18:03:52+03:00
Общество

О доходах и имуществе отчитался тверской бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский

Уполномоченный по правам предпринимателей опубликовал свою декларацию
Виктория ТУШКОВА
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Антон Стамплевский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год.Антон Стамплевский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Вслед за коллегами - уполномоченными по правам человека и ребёнка в Тверской области - опубликовал свою декларацию за 2019 год и уполномоченный по защите прав предпринимателей Антон Стамплевский.

В неё бизнес-омбудсмен внёс сведения о доходе: 2 млн 143 тыс. 355 руб. 72 коп. (из них по основному месту работы 2 млн 8 тыс. 120 руб. 15 коп.). В собственности Антона Стамплевского имеется 9\20 частей от дома (общей площадью 485,8 кв.м) и 9\20 частей от земельного участка (830 кв.м). Также бизнес-омбудсмен владеет автомобилем «Renault Koleos».

В собственности супруги Антона Стамплевского и трёх детей имеются части тех же дома и участка. У супруги – по 9/20, у детей – по 1/20. Жена омбудсмена задекларировала также 415 тыс. 899 руб. 15 коп. годового дохода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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