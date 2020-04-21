2020-04-21T17:48:00+03:00
Коронавирус Covid-19

МФЦ, химчисткам и ветклиникам могут разрешить работать в Тверской области

О таких планах объявлено на заседании областного правительства
Александр ЖМУЛИН
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Решение об открытии МФЦ и организаций бытовых услуг областное правительство примет с учётом эпидемиологической обстановки. Фото: ПТОРешение об открытии МФЦ и организаций бытовых услуг областное правительство примет с учётом эпидемиологической обстановки. Фото: ПТО
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В регионе появились серьезные предпосылки для возобновления работы МФЦ, химчисток, ветеринарных клиник и ряда других организаций. Как сообщил 21 апреля на заседании областного правительства губернатор Игорь Руденя, решение об этом будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в Верхневолжье.

Глава региона поручил правительству Тверской области, министерству экономического развития представить предложения о включении в перечень разрешенных видов экономической деятельности компаний сферы бытовых услуг, включая прачечные и химчистки, а также нотариусов, ветеринарных клиник.

– Их работа должна вестись с соблюдением всех мер санитарной безопасности, – подчеркнул строго заметил при этом Игорь Руденя.

Также губернатор поручил внести предложения об открытии МФЦ. Но речь идёт только о работе в ограниченном режиме с соблюдением профилактических санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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