МФЦ, химчисткам и ветклиникам могут разрешить работать в Тверской области
В регионе появились серьезные предпосылки для возобновления работы МФЦ, химчисток, ветеринарных клиник и ряда других организаций. Как сообщил 21 апреля на заседании областного правительства губернатор Игорь Руденя, решение об этом будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в Верхневолжье.
Глава региона поручил правительству Тверской области, министерству экономического развития представить предложения о включении в перечень разрешенных видов экономической деятельности компаний сферы бытовых услуг, включая прачечные и химчистки, а также нотариусов, ветеринарных клиник.
– Их работа должна вестись с соблюдением всех мер санитарной безопасности, – подчеркнул строго заметил при этом Игорь Руденя.
Также губернатор поручил внести предложения об открытии МФЦ. Но речь идёт только о работе в ограниченном режиме с соблюдением профилактических санитарных норм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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