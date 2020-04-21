О доходах отчитались Уполномоченные по правам человека и ребёнка в Тверской области

21 Апр 2020 2020-04-21T17:57:19+03:00

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Тверские омбудсмены - уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребёнка - опубликовали свои декларации о доходах и имуществе.

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова за 2019 год задекларировала 2 млн 548 тыс. 178 руб. 6 коп. дохода. В собственности Надежда Александровна имеет земельный участок площадью 1243 кв.м, жилой дом (130 кв.м) и квартиру (40,5 кв.м).

Супруг Надежды Егоровой внёс в декларацию сведения о 397 тыс. 883 руб. 32 коп. годового дохода, а также информацию об имеющемся имуществе: земельном участке (3155 кв.м), бане (114,3 кв.м) и автомобиле «Mitsubishi Pajero Sport».

Региональный детский омбудсмен Лариса Мосолыгина отчиталась о 1 млн 465 тыс. 776 руб. 50 коп. дохода. В собственности у Ларисы Анатольевны имеется 1/6 доля земельного участка на 4000 кв.м., 1/6 доля дома (площадью 30,4 кв.м), квартира (площадью 91,1 кв.м), 1/3 часть квартиры (на 66,9 кв.м) и гараж (22,2 кв.м).

Супруг Ларисы Мосолыгиной задекларировал 297 тыс. 658 руб. 93коп. годового дохода, 1/6 долю земельного участка на 4000 кв.м., 1/6 доля дома (площадью 30,4 кв.м) и два автомобиля – «Mitsubishi ASX» и «Mitsubishi Dion».

По 1/6 доле земельного участка и дома имеется также у трёх несовершеннолетних детей супружеской четы.

ИСТОЧНИК KP.RU