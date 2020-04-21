Тверскую область посетил замминистра обороны РФ

21 Апр 2020 2020-04-21T17:39:45+03:00

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов 16 апреля посетили с визитом войска Западного военного округа (ЗВО) проверили ход боевой подготовки, а также укомплектованность и состояние авиационных тренажеров в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Торжке Тверской области. Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

Замглавы военного ведомства ознакомился с возможностями комплексных вертолетных тренажеров, а также осмотрел помещение высотного снаряжения и класс предполетных указаний.

Юнус-Бек Евкуров также проверил стоянку вертолетов и эксплуатацию техники.

ИСТОЧНИК KP.RU