2020-04-21T17:39:45+03:00
Общество

Тверскую область посетил замминистра обороны РФ

Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверскую область посетил замминистра обороны РФ Фото: Минобороны РФТверскую область посетил замминистра обороны РФ Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов 16 апреля посетили с визитом войска Западного военного округа (ЗВО) проверили ход боевой подготовки, а также укомплектованность и состояние авиационных тренажеров в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Торжке Тверской области. Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

Замглавы военного ведомства ознакомился с возможностями комплексных вертолетных тренажеров, а также осмотрел помещение высотного снаряжения и класс предполетных указаний.

Юнус-Бек Евкуров также проверил стоянку вертолетов и эксплуатацию техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водители двух иномарок не поделили перекресток в Твери
В одном из магазинов Твери инспекция Россельхознадзора нашла поддельное молоко
В Ржеве Тверской области произошло ДТП из-за неуважения водителей друг к другу
В преддверии Дня Победы в Твери приводят в порядок воинские захоронения
В Твери открывается онлайн школа добровольцев
В Тверской области беспородная домашняя собака заразилась бешенством
О доходах и имуществе отчитался тверской бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский
МФЦ, химчисткам и ветклиникам могут разрешить работать в Тверской области
О доходах отчитались Уполномоченные по правам человека и ребёнка в Тверской области
Тверскую область посетил замминистра обороны РФ
За неделю в Тверской области клещи покусали 73 человека
В Тверской области поймали браконьера, который ставил капканы на бобров
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
В Твери женщина пришла в гости к знакомому и ударила его ножом в грудь
В Редкино грабитель напал на продавца торгового павильона
У жительницы Тверской области родственник украл 70 тысяч рублей
В Тверской области усиливается ветер
В Твери женщина зашла к соседу позвонить и украла деньги
В Тверской области продолжат начатый в 2018 году ремонт дороги