За неделю в Тверской области клещи покусали 73 человека
Заболеваний клещевыми инфекциями не зарегистрировано
За неделю в Тверской области клещи покусали 73 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.
За минувшую неделю в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 73 человека, половина из них - дети.
Ведомство сообщает, что по состоянию на 20 апреля случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
С начала года прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали более 1,7 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU