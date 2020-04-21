21 Апр 2020 2020-04-21T16:45:48+03:00

За неделю в Тверской области клещи покусали 73 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

За минувшую неделю в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 73 человека, половина из них - дети.

Ведомство сообщает, что по состоянию на 20 апреля случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

С начала года прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали более 1,7 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU