2020-04-21T16:11:31+03:00
Происшествия

За хранение наркотиков задержан житель Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области задержали за хранение наркотиковЖителя Тверской области задержали за хранение наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО
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Подозреваемого в сбыте наркотических средств - 29-летнего мужчину - задержали на одной из улиц Бежецка.

В ходе осмотра по месту жительства задержанного полицейскими обнаружено и изъято 152,1 грамм вещества растительного происхождения. Установлено, что оно является наркотическим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконные приобретение, хранение наркотиков мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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