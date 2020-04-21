За хранение наркотиков задержан житель Тверской области

21 Апр 2020 2020-04-21T16:11:31+03:00

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Подозреваемого в сбыте наркотических средств - 29-летнего мужчину - задержали на одной из улиц Бежецка.

В ходе осмотра по месту жительства задержанного полицейскими обнаружено и изъято 152,1 грамм вещества растительного происхождения. Установлено, что оно является наркотическим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконные приобретение, хранение наркотиков мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU