За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Возбуждено уголовное дело
Жителя Тверской области задержали за хранение наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО
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Подозреваемого в сбыте наркотических средств - 29-летнего мужчину - задержали на одной из улиц Бежецка.
В ходе осмотра по месту жительства задержанного полицейскими обнаружено и изъято 152,1 грамм вещества растительного происхождения. Установлено, что оно является наркотическим.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконные приобретение, хранение наркотиков мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU