В Твери женщина пришла в гости к знакомому и ударила его ножом в грудь

21 Апр 2020 2020-04-21T16:05:42+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Женщину подозревают в убийстве знакомого.

По данным следствия, вечером 18 апреля 2020 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего знакомого, поссорилась с ним и ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователям совместно с сотрудниками регионального УМВД России удалось задержать подозреваемую по "горячим следам".

Фигурантка находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU