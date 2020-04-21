В Редкино грабитель напал на продавца торгового павильона
В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась владельца местного магазина. Женщина сообщила, что утром в торговый павильон, расположенный на улице Гагарина в Редкино, зашёл неизвестный мужчина, который попросил воспользоваться терминалом. Оттолкнув женщину, злоумышленник похитил выручку и скрылся.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, составили ориентировку на грабителя.
Подозреваемого задержал патрульный экипаж. Фигурантом оказался житель Конакова.
Мужчина сознался в содеянном. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU