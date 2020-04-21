2020-04-21T15:23:38+03:00
Происшествия

В Редкино грабитель напал на продавца торгового павильона

Его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области рабитель напал на магазинВ Тверской области рабитель напал на магазинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась владельца местного магазина. Женщина сообщила, что утром в торговый павильон, расположенный на улице Гагарина в Редкино, зашёл неизвестный мужчина, который попросил воспользоваться терминалом. Оттолкнув женщину, злоумышленник похитил выручку и скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, составили ориентировку на грабителя.

Подозреваемого задержал патрульный экипаж. Фигурантом оказался житель Конакова.

Мужчина сознался в содеянном. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Редкино грабитель напал на продавца торгового павильона
У жительницы Тверской области родственник украл 70 тысяч рублей
В Тверской области усиливается ветер
В Твери женщина зашла к соседу позвонить и украла деньги
В Тверской области продолжат начатый в 2018 году ремонт дороги
В Тверской области 1400 человек за сутки проверили на коронавирус
Тверской ТЮЗ приглашает на онлайн-просмотр знаменитого спектакля "Сны о кошках и мышах"
В Тверской области подводят газ ещё к двум населённым пунктам
Ночью в Твери спасатели тушили пожар в жилом доме на Соминке
В Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки ДТП с пострадавшими в Тверской области не произошло
Путепровод через Октябрьскую железную дорогу демонтирован в Вышнем Волочке Тверской области
Более 5000 жителей Тверской области лечатся от ОРВИ
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые в Твери пройдет в режиме онлайн
Тверская группа «VИТАМИN B» в условиях самоизоляции представляет премьеру песни «Сделаем громче»
Коронавирус в Тверской области: Одиноким пенсионерам доставили тысячи продуктов
Работы по ремонту Московского шоссе в Твери идут по графику
Горсад Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю
Двух жителей Тверской области задержали за сбыт наркотиков
Иностранец ради гражданства заключил фиктивный брак с жительницей Тверской области
Школьники Твери снимают видеоролики о воевавших родственниках
Лучшей семье Тверской области заплатят 100 тысяч рублей
На Московском шоссе в Твери старые светильники сменили на светодиодные лампы
Для борьбы с коронавирусом Тверская область закупила оборудование
С демографией в Тверской области хуже, чем во всех соседних регионах