В Редкино грабитель напал на продавца торгового павильона

21 Апр 2020 2020-04-21T15:23:38+03:00

В Тверской области рабитель напал на магазин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась владельца местного магазина. Женщина сообщила, что утром в торговый павильон, расположенный на улице Гагарина в Редкино, зашёл неизвестный мужчина, который попросил воспользоваться терминалом. Оттолкнув женщину, злоумышленник похитил выручку и скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, составили ориентировку на грабителя.

Подозреваемого задержал патрульный экипаж. Фигурантом оказался житель Конакова.

Мужчина сознался в содеянном. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU