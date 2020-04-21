У жительницы Тверской области родственник украл 70 тысяч рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T14:38:26+03:00

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В полицию обратилась 83-летняя жительница Ржевского района. Женщина сообщила, что из ее дома пропали 70 000 рублей.

Поисками злоумышленника занялась полиция. Был установлен круг лиц, имевших доступ в дом потерпевшей, а также личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение.

Выяснилось, что деньги похитил 34-летний родственник заявительницы. Злоумышленника задержали. Он сознался в содеянном и вернул часть денег.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU