В Тверской области усиливается ветер

21 Апр 2020 2020-04-21T14:04:13+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждат об усилении ветра на территории региона.

По сообщению синоптиков, 22 апреля прогнозируется северный и северо-восточный ветер отдельными порывами 13-18 м/с.

Осадков не обещают. Днем +5... +10 градусов, ночью до -5.

МЧС напоминает жителям, что во время сильного ветра необходимо соблюдать правила безопасности: ограничить выход из зданий, не прятаться под крышами домов, под деревьями, за рекламными щитами и остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU