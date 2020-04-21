2020-04-21T13:07:05+03:00
Происшествия

В Твери женщина зашла к соседу позвонить и украла деньги

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери женщина украла деньги у соседаВ Твери женщина украла деньги у соседаФото: Анастасия Осипова
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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 22-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что у него похитили 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне происшествия к мужчине зашла его 23-летняя соседка и попросила позвонить. После ее ухода потерпевший обнаружил пропажу денег со счета.

Подозреваемую доставили в полицию, где она призналась, что не смогла удержаться от соблазна и, воспользовавшись вверенным ей мобильным телефоном, через приложение перечислила себе деньги соседа.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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