2020-04-21T12:50:54+03:00
Недвижимость

В Тверской области продолжат начатый в 2018 году ремонт дороги

В итоге автотрасса будет полностью приведена в порядок
Александр ЖМУЛИН
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Осталось привести в порядок 22 км трассы. Фото: ПТООсталось привести в порядок 22 км трассы. Фото: ПТО
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В этом году планируется завершить ремонт автодороги Красномайский – Фирово. Он ведётся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Осталось привести в порядок 22 км трассы.

Ремонт дороги Красномайский – Фирово начали в 2018 году. Тогда в порядок привели участок в 10 км.

В 2019-ом уже в рамках нацпроекта отремонтировали еще 24 км.

В этом году ремонт доведут до конца. Эта дорога обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципалитета. Также она связывает Фирово и федеральные трассы М10 и М11.

По мнению губернатора Игоря Рудени, ремонт дорог, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, остается приоритетом в работе областного правительства.

Всего в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют участки семи автомагистралей регионального значения. Их общая протяженность – 153,6 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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