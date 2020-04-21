В Тверской области 1400 человек за сутки проверили на коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T12:17:30+03:00

За сутки на коронавирус проверили 1400 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. Оперативность получения данных повысилась после того, как процесс подтверждения стал осуществляться на уровне региона. Всего, по данным оперативного штаба, обследовано 16629 человек, за последние сутки – 1400.

Исследования проводятся лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

Запас тест-систеим достаточный и постоянно пополняется.

За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. Под наблюением врачей остаются 314 заболевших с подтвержденным диагнозом. Смертельных случаев нет.

ИСТОЧНИК KP.RU