2020-04-21T11:33:25+03:00
Звезды

Тверской ТЮЗ приглашает на онлайн-просмотр знаменитого спектакля "Сны о кошках и мышах"

В прошлом году он вошел в 10-ку лучших детских постановок страны
Ирина ТАРАСОВА
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Премьера состоялась 16 марта 2018 года. Фото: ТЮЗПремьера состоялась 16 марта 2018 года. Фото: ТЮЗ
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21 апреля в 12:00 Тверской театр юного зрителя приглашает на онлпйн-просмотр спектакля "Сны о кошках и мышах" (6+).

Напомним, что "Сны о кошках и мышах" - спектакль, вошедший в Long List фестиваля "Золотая Маска" 2017-2018 годов, а в 2019 году – в конкурсную программу и в 10-ку лучших детских спектаклей России по версии Российской Национальной театральной премии «Арлекин».

Немного об атмосфере постановки. Это интересный, атмосферный спектакль, основанный на Уэльских сказках и пособиям по воспитанию животных и детей. И он, конечно, о том, что все страшное и волнительное когда-нибудь заканчивается хорошо.

Режиссёр - Вероника Вигг.

Художник-консультант - Татьяна Павлова.

Премьера состоялась 16 марта 2018 года.

Трансляция начнётся в 12:00.

И он, конечно, о том, что все страшное и волнительное когда-нибудь заканчивается хорошо. Фото: ТЮЗ

И он, конечно, о том, что все страшное и волнительное когда-нибудь заканчивается хорошо. Фото: ТЮЗ

ИСТОЧНИК KP.RU

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