2020-04-21T11:13:11+03:00
Общество

В Тверской области подводят газ ещё к двум населённым пунктам

Работа ведётся по госпрограмме
Александр ЖМУЛИН
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В этом году улучшать инфраструктуру в сёлах и посёлках будут в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».В этом году улучшать инфраструктуру в сёлах и посёлках будут в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».Фото: Александр ЖМУЛИН
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В Ржевском районе ведут работы по газификации деревень Зайцево и Азарово. Строительство газопровода к этим населенным пунктам началось ещё в прошлом году.

На завершение строительства объекта предусмотрено 30,2 млн рублей, из них 16,5 млн рублей – средства федерального бюджета, 10,9 млн - областной казны, 2,7 млн – муниципалитета.

В 2020 году работа продолжена в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор Игорь Руденя объявил об участии нашего региона в этой программе в декабре 2019 года по итогам заседания Государственного совета РФ.

– Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Это является приоритетом для Тверской области, – считает Игорь Руденя.

Перечень деревень, сёл и посёлков для участия в госпрограмме уже утверждён.

ИСТОЧНИК KP.RU

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