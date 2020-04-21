В Тверской области подводят газ ещё к двум населённым пунктам
В Ржевском районе ведут работы по газификации деревень Зайцево и Азарово. Строительство газопровода к этим населенным пунктам началось ещё в прошлом году.
На завершение строительства объекта предусмотрено 30,2 млн рублей, из них 16,5 млн рублей – средства федерального бюджета, 10,9 млн - областной казны, 2,7 млн – муниципалитета.
В 2020 году работа продолжена в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Губернатор Игорь Руденя объявил об участии нашего региона в этой программе в декабре 2019 года по итогам заседания Государственного совета РФ.
– Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Это является приоритетом для Тверской области, – считает Игорь Руденя.
Перечень деревень, сёл и посёлков для участия в госпрограмме уже утверждён.
ИСТОЧНИК KP.RU
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