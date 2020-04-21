Ночью в Твери спасатели тушили пожар в жилом доме на Соминке
В ночь на 21 апреля на 1-м Кольцевом проезде в районе Соминки в Твери произошел сильный пожар.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 23:59 ночи.
Спасателей вызвали соседи, которые увидели, как вспыхнул дом.
- Хозяйка дома успела вовремя выйти на улицу. По предварительным данным, жертвой огня стала собака, - сообщили очевидцы в группе "Подслушано на Соминке 18+" в соцсети.
Пострадал в огне и сам дом - уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. На ликвидацию пожара у спасателей ушло несколько часов.
- Причина возгорания и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU