2020-04-21T10:52:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавируса

По данным на 21 апреля 2020 года всего на лечении остаются 314 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19В Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. Официальные данные опубликовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Всего, по данным на 21 апреля 2020 года, инфекцией с начала пандемии в Верхневолжье заразились 329 человек.

Больше всего заболевших в Твери - 96 человек, Конаковском районе - 83, Кимрах - 67.

15 пациентов выписаны из больницы. Остаются под наблюением врачей - 314 заболевших с подтвержденным диагнозом. Смертельных случаев нет.

Накануне стало известно о возрасте заболевших. 70% пациентов с коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 65 лет, 20% - пожилые люди, еще 10% - молодежь до 18 лет.

У трети пациентов болезнь протекает без симптомов либо в легкой форме.

Для борьбы с коронавирусом в больницы Тверской области закупили новое оборудование. Об этом 20 апреля рассказал губернатор Игорь Руденя.

Продолжается дезинфекция и обработка социально значимых объектов.

Всего в России за сутки подтверждено 5 642 новых случая заражения коронавирусом.

Статистика заболеваемости по районам Тверской области Фото: ПТО

Статистика заболеваемости по районам Тверской области Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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