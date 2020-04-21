За минувшие сутки ДТП с пострадавшими в Тверской области не произошло
На территории Тверской области 20 апреля дорожно-транспортных происшествий не произошло. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В статистике учитываются дорожные аварии с пострадавшими.
В УГИБДД России по Тверской области напоминили водителям, что с приходом весны на дорогах появилось много велосипедистов, мотоциклистов и скутеристов.
Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к другим участникам движения, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. А водителям вело- и мототехники необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, меры личной безопасности, а также использовать защитную экипировку.
ИСТОЧНИК KP.RU