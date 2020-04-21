2020-04-21T09:24:52+03:00
Общество

За минувшие сутки ДТП с пострадавшими в Тверской области не произошло

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки на дорогах Твери и Тверской области никто не пострадалЗа сутки на дорогах Твери и Тверской области никто не пострадалФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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На территории Тверской области 20 апреля дорожно-транспортных происшествий не произошло. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В статистике учитываются дорожные аварии с пострадавшими.

В УГИБДД России по Тверской области напоминили водителям, что с приходом весны на дорогах появилось много велосипедистов, мотоциклистов и скутеристов.

Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к другим участникам движения, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. А водителям вело- и мототехники необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, меры личной безопасности, а также использовать защитную экипировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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