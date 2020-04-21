2020-04-21T09:11:41+03:00
Общество

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу демонтирован в Вышнем Волочке Тверской области

Ремонт путепровода должны закончить до осени 2021 года
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В 2019 году началась реконструкция путепроводаВ 2019 году началась реконструкция путепроводаФото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Изменить размер текста:

Путепровод через железную дорогу в Вышнем Волочке демонтирован, сообщает региональное Минтранспорта. Реконструкция его началась в 2019 году. Работы ведёт «РЖДстрой». Бюджет ремонта - 709 миллионов рублей.

Демонтаж длился три месяца. Подрядчик работал во время «технологических окон» в движении поездов. Сейчас на объекте устроено 59 буронабивных свай для возведения опор нового путепровода. Почти завершён вынос коммуникаций (газопровода, сетей связи железной дороги).

По госконтракту путепровод должен быть полностью открыт к 31 августа 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Путепровод в Вышнем Волочке через Октябрьскую железную дорогу располагается в створе улиц Рабочей и Шмидта. Он построен в 1970 году, признан аварийный по результатам обследования в 2017-2018 годах. В 2018 году путепровод передан из муниципальной собственности в областную. В 2019 году началась реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области подводят газ ещё к двум населённым пунктам
Ночью в Твери спасатели тушили пожар в жилом доме на Соминке
В Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки ДТП с пострадавшими в Тверской области не произошло
Путепровод через Октябрьскую железную дорогу демонтирован в Вышнем Волочке Тверской области
Более 5000 жителей Тверской области лечатся от ОРВИ
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые в Твери пройдет в режиме онлайн
Тверская группа «VИТАМИN B» в условиях самоизоляции представляет премьеру песни «Сделаем громче»
Коронавирус в Тверской области: Одиноким пенсионерам доставили тысячи продуктов
Работы по ремонту Московского шоссе в Твери идут по графику
Горсад Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю
Двух жителей Тверской области задержали за сбыт наркотиков
Иностранец ради гражданства заключил фиктивный брак с жительницей Тверской области
Школьники Твери снимают видеоролики о воевавших родственниках
Лучшей семье Тверской области заплатят 100 тысяч рублей
На Московском шоссе в Твери старые светильники сменили на светодиодные лампы
Для борьбы с коронавирусом Тверская область закупила оборудование
С демографией в Тверской области хуже, чем во всех соседних регионах