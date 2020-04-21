Путепровод через Октябрьскую железную дорогу демонтирован в Вышнем Волочке Тверской области

21 Апр 2020 2020-04-21T09:11:41+03:00

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Путепровод через железную дорогу в Вышнем Волочке демонтирован, сообщает региональное Минтранспорта. Реконструкция его началась в 2019 году. Работы ведёт «РЖДстрой». Бюджет ремонта - 709 миллионов рублей.

Демонтаж длился три месяца. Подрядчик работал во время «технологических окон» в движении поездов. Сейчас на объекте устроено 59 буронабивных свай для возведения опор нового путепровода. Почти завершён вынос коммуникаций (газопровода, сетей связи железной дороги).

По госконтракту путепровод должен быть полностью открыт к 31 августа 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Путепровод в Вышнем Волочке через Октябрьскую железную дорогу располагается в створе улиц Рабочей и Шмидта. Он построен в 1970 году, признан аварийный по результатам обследования в 2017-2018 годах. В 2018 году путепровод передан из муниципальной собственности в областную. В 2019 году началась реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU