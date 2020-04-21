2020-04-21T08:57:46+03:00
Общество

Более 5000 жителей Тверской области лечатся от ОРВИ

Эпидпорог заболеваемости не превышен
Ольга ТРОФИМОВА
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Более 5000 человек в Тверской области более ОРВИБолее 5000 человек в Тверской области более ОРВИФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Роспотребнадзор по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 апреля, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Верхневолжье оставалась на неэпидемическом уровне.

По данным ведомства, за медицинской помощью с симптомами простуды обратилось 5,7 тысяч жителей, это на 26% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели. Показатель недельной заболеваемости ниже эпидпорога на 40% во всех возрастных группах.

В результате лабораторной проверки вирусов гриппа не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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