Более 5000 жителей Тверской области лечатся от ОРВИ
Эпидпорог заболеваемости не превышен
Более 5000 человек в Тверской области более ОРВИФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Роспотребнадзор по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом.
За прошедшую неделю, с 13 по 19 апреля, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Верхневолжье оставалась на неэпидемическом уровне.
По данным ведомства, за медицинской помощью с симптомами простуды обратилось 5,7 тысяч жителей, это на 26% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели. Показатель недельной заболеваемости ниже эпидпорога на 40% во всех возрастных группах.
В результате лабораторной проверки вирусов гриппа не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU