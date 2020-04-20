Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые в Твери пройдет в режиме онлайн
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые пройдет в режиме онлайн-марафона. Причина известная - распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим всё состоится, но дистанционно.
Тема акции в этом году – «Память нашей Победы».
25 апреля на официальной странице акции (где сегодня представлены интересные факты из истории литературы, электронные книги и аудиоверсии русской классики, ценные советы от писателей и лекции) будут идти прямые трансляции мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений.
Заглянуть на огонек 25 апреля с 19.00 до 23.00 приглашает и тверская библиотека имени Герцена.
- В этот вечер вас будут ждать публикации с мастер-классами, чтениями произведений на тему войны, книжными обзорами, тематическими фильмами и многое другое. Заходите! - рассказывают сотрудники библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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