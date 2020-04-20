Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые в Твери пройдет в режиме онлайн

20 Апр 2020 2020-04-21T00:34:44+03:00

Тема акции в этом году – «Память нашей Победы». Фото: тверская библиотека имени Герцена

Тема этого года – «Память нашей Победы»

Изменить размер текста: A A

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые пройдет в режиме онлайн-марафона. Причина известная - распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим всё состоится, но дистанционно.

Тема акции в этом году – «Память нашей Победы».

25 апреля на официальной странице акции (где сегодня представлены интересные факты из истории литературы, электронные книги и аудиоверсии русской классики, ценные советы от писателей и лекции) будут идти прямые трансляции мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений.

Заглянуть на огонек 25 апреля с 19.00 до 23.00 приглашает и тверская библиотека имени Герцена.

- В этот вечер вас будут ждать публикации с мастер-классами, чтениями произведений на тему войны, книжными обзорами, тематическими фильмами и многое другое. Заходите! - рассказывают сотрудники библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU